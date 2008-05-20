Отверстать из *.psd макет сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок316 просмотров

Собственно нужны только нормальные верстальщики, которые знают, что такое кроссбраузерность, валидность и т.д. Макет не очень сложный, но и не легкий... Интернет-магазин со всеми внутренними страницами надо сделать под ОСкомерц... Если еще прикрутите его, то будет вообще супер... присылайте ссылки на отвестанные вами сайты...

17 лет назад
tarasgu
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров