Требуется верстка дизайна из PSD, и прикрутить к движку друпал, по возможности сделать раздвижное меню, бюджет небольшой.
Отверстать из *.psd макет сайта
Собственно нужны только нормальные верстальщики, которые знают, что такое кроссбраузерность, валидность и т.д. Макет не очень сложный, но и не легкий... Интернет-магазин со всеми внутренними страницами надо сделать под ОСкомерц... Если еще прикрутите его, то будет вообще супер... присылайте ссылки на отвестанные вами сайты...
Заявки фрилансеров
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