Верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок273 просмотра

Требуется верстка дизайна из PSD, и прикрутить к движку друпал, по возможности сделать раздвижное меню, бюджет небольшой.

Drupal
17 лет назад
Lexiss
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

sorin28
Andrey 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов
17 лет назад
1 день
Исполнили все мои капризы, непугайтесь предоплаты, они ее отрабатывают!

Заявки фрилансеров

sorin28
Andrey 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов
17 лет назад