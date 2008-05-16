Доделка сайта Энциклопедии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок229 просмотров

Здравствуйте,

Нужен ответственный компетентный и пунктуальный мастер который сделает верстку сайта качественно и в срок. Необходимо доделать сайт-энциклопедию пистолетов, объем верстки около 400 страниц, тексты нужно вставлять в шаблон сайта, прописывать названия, ключевые слова и описания и объединить страницы ссылками. Работа не сложная и я знаю ее цену, при затрате времени 2 часа в день за неделю работа будет выполнена, но у меня к сожалению нету времени, иначе я доделал бы сайт сам.

ICQ: 462-339-754

17 лет назад
aDragon
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Arch1S
Сергей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Arch1S
Сергей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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