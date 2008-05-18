Нужно из .doc оформления, перенести в html. 4 страницы. Четкое т/з. ------------- ICQ: Четыре-восемь-пять-два 888 E-mail: s t a r t @ ros-mail.ru Телефон: (4852) 90-62-72
HTML верстка
Срочно необходим HTML верстальщик для разовой работы.
Дизайн - по запросу
Выбранный исполнитель
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