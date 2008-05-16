Здравствуйте, Нужно нарезать сайт из PSD в HTML + CSS. Главную и одну внутреннюю страницу. Интересуют сроки и цена. - Олег
Верстка макета
Здравствуйте!
Необходимо сделать верстку сайта!
Пишите сроки и цены!
Портфолио обязательно!
Предоплата имеется только тем у кого более 5 отзывов!
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