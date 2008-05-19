Здраствуйте, уже имеется готовый дизайн с исходниками, более того сайт уже разбит на куски. Всего надо 3 страницы, различия минимальны. Итак, требуется: 1. Проверстать дизайн, добавить css (есть готовая страница http://hostcentral.ru/, но также ...
Доработка шаблонов на joomla
Необходимо доработать шаблоны,сделать их кросбраузерными. Первым разработчиком были допущены ряд ошибок.
Все видно на сайте www.imageclub-onlyyou.ru
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