XSLT верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки245 просмотров

Требуется уверенное знание XSLT, необходимо доработать имеющиеся XSL шаблоны и подкорректировать HTML(Strict)/CSS для UMI.CMS

http://umi-cms.ru/support/docs/

объем работы оценить сложно, пишите стоимость часа и свободное время.

Оплата по факту.

Желательно наличие гарнитуры и skype,

предложения типа "готов взяться" или "обращайтесь" отклоняю.

CSSHTML
17 лет назад
ilyarsoftware
Илья 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

devl
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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devl
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад