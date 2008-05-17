Вставить баннер в страницу

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Завершен21 заявка343 просмотра

Оплата yandex.деньги

17 лет назад
kinst
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

DenSuslov
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$20
Главное, что я отметил при работе с Денисом, его профессионализм. Работа была сделана качественно, выполнены все мои требования и пожелания и даже больше с первого раза, никаких правок не потребовалось, и очень быстро.
Все отлично!
chelius
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Свою часть работы выполнил качественно, постоянно был на связи.
Приятно, когда заказчик четко знает что нужно сделать

Заявки фрилансеров

DenSuslov
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
chelius
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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