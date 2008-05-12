Исправить DIVную верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок251 просмотр

Есть сайт ulife.su - надо там найти и исправить ошибки в верстке главной страницы.

Делалось все вручную - своими руками - поэтому коряво

Вообщем привести в порядок верстку по всем стандартам

ПРИНИМАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО С ЦЕНАМИ

17 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
31 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка, донастройка сайта

    $100

    Вся информация в личку. АПД: в связи с тем, что прошлый исполнитель пропал, и от него нет вестей, то ищется новый. То что он выбран ничего не значит, я ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Html-верстка сайтов

    $1000

    Рарабатываем новый бесплатный движок для интернет магазинов, нужно сверстать сайты по тз приведенному ниже: На сайте http://35a.ru/jpg/1/, http://35a.ru/jpg/2/, http://35a.ru/jpg/3/ лежат примеры версток (архив версток http://35a.ru/jpg/arh.rar), нужно сверстать аналогично, но другие дизайны ...

    CSSHTML
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка двух страниц сайта. Срочно.

    Задание: Для сайта www.nbhd.ru сверстать две страницы: 1-я Media план. Файл в формате Exel с видом страницы приложен. Все должно быть сделано в виде таблиц а не картинок. ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переверстать

    $20

    Необходимо переверстать сайт. Есть PSD, который незначительно отличается от существующего сайта. В течении суток нужно сделать. Цена вопроса: 20 баксов. Оплата по факту мгновенно

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка PSD файла

    Необходимо сверстать 1 страницу сайта по макету. JPEG страницы, которую надо сверстать - в приложении. Для работы предоставлю PSD со слоями Основные требования: 1. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вёрстка таблицами

    Вёрстка Таблицами данного макета http://i011.radikal.ru/0805/bf/8607ad4dbc99.jpg Бюджет 10 wmz и хороший отзыв сроки ваши

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется верстка+натянуть на движок Jommla

    $127

    Требуется сделать следующее! Сверстать 3 страницы (дизайн очень простой минимум обьектов) Натянуть эти странички на движок Jommla Оплата 3000 рублей больше нет! Оплата будет производится по факту ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад