Вся информация в личку. АПД: в связи с тем, что прошлый исполнитель пропал, и от него нет вестей, то ищется новый. То что он выбран ничего не значит, я ...
Верстка PSD файла
Необходимо сверстать 1 страницу сайта по макету.
JPEG страницы, которую надо сверстать - в приложении.
Для работы предоставлю PSD со слоями
Основные требования:
1. Страница должена быть растянута на весь экран
2. Страница должна отображаться одинаково в различных браузерах
Оплата:
1. Наличеные деньги при встрече
2. PayPal
3. Альетрнативные вариант, например, могу положит эту сумму на счет мобильного телефона (только для России)
Если скажите где можно обменять PayPal на Яндекс.Деньги или webmoney с приемлимой комиссией (5-10%) тогда смогу оплатить Яндекс.Деньги или Webmoney
Жду ваших предложений по стоимости!
Выбранный исполнитель
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