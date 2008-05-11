Верстка PSD файла

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок233 просмотра

Необходимо сверстать 1 страницу сайта по макету.

JPEG страницы, которую надо сверстать - в приложении.

Для работы предоставлю PSD со слоями

Основные требования:

1. Страница должена быть растянута на весь экран

2. Страница должна отображаться одинаково в различных браузерах

Оплата:

1. Наличеные деньги при встрече

2. PayPal

3. Альетрнативные вариант, например, могу положит эту сумму на счет мобильного телефона (только для России)

Если скажите где можно обменять PayPal на Яндекс.Деньги или webmoney с приемлимой комиссией (5-10%) тогда смогу оплатить Яндекс.Деньги или Webmoney

Жду ваших предложений по стоимости!

17 лет назад
El-arte
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

scale
Юрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

scale
Юрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

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