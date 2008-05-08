Сверстать под даталайф

Человек придумывает всякие истории про брата про то что заказчик отказался хотя по его словам работает с заказчиком! На самом деле просто кидала - я не первый кто попался! просто я первый кто оставил отзыв! Выполнил проект! Поверил заказчику! через пару дней пишет! ============================= 11:33:13 4728102: Привет 11:33:30 Руся: да привет 11:33:48 4728102: Тебя обрадовать? 11:33:56 Руся: говори )) 11:34:25 Руся: бабки я пока не получил ))) 11:34:34 4728102: Тебя развёл 12 летний пацан :-) 11:34:51 Руся: развел на что? 11:35:03 4728102: На верстку 11:35:11 Руся: ты он и есть? 11:35:33 4728102: Да нет мой младший брат 11:35:43 Руся: плати ты 11:35:48 4728102: Меня серёга зовут 11:35:59 Руся: мне не интересно как тебя зовкт 11:36:18 4728102: Скоко он должен? 11:36:23 Руся: 50$ 11:36:30 4728102: Ок 11:36:39 Руся: что ОК? 11:36:46 4728102: Приду домой оплачу 11:37:00 Руся: пока ставлю трицательый отзыв на веблансере! 11:37:05 Руся: до оплаты! 11:37:20 4728102: Да ставь 11:37:32 4728102: Ето его акаунт