Нужно сверстать простое popup меню item - пункт меню item1, item2, item3 - подпункты. 1) item -> item1, item2, item3 ...
Сверстать под даталайф
Добрый день надо сверстать дизайн под движок Даталайф, кого заинтерисовало прошу написать в icq : 4728102.
Выбранный исполнитель
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