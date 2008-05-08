Показ текста встроенным шрифтом

Нужно решение, пример страницы, на которой текст показывался бы встроенным шрифтом, тем который я дам,

формат шрифта соответственно .eot (кто сталкивался с такой задачкой - знает).

Как проверяю - даёте страницу, я её смотрю, если всё правильно показывается в IE6, IE7, mozilla и opera - оплачиваю.

Стоимость 5wmz.