Нужна помощь в верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок261 просмотр

За хороший отзыв, поправить верстку.

задание в прикрепленном файле.

Архив с версткой скину по Аське

17 лет назад
mini-studio
Игоревич 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

amelor
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Хороший фрилансер сделал все качественно. Продолжаю сотрудничать.
Помог с удовольствием. Вообще очень позитивный человек и адекватный в общении. Вообщем удачи тебе дружище. Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

amelor
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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