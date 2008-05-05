Сверстать 7 страничек

Зае.ись... Сотрудничали сотрудничали. За последний проект чел взял деньги и не сделал, и предыдущий оставил с ошибками... еще и подвел меня с уже начавшимися!!! больше не появляется.. хотя на сайте бывает... Вадииим... Жду денюжку мою обратно!