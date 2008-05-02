Сверстать шаблон для Joomla

Имеется PSDшный исходник шаблона. Требуется сверстать его под Joomla 1.0.13. Пишите сроки и цену. Посмотреть исходник можно по ссылке: http://depositfiles.com/files/5138172 Закачал на файлообменник, так как файл весит больше 2Мб и поэтому на этот сайт не получилось закачать. Считаю что цена не более 10 баксов, а за 100 баксов я его и сам сверстаю.