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Сверстать шаблон для Joomla
Имеется PSDшный исходник шаблона. Требуется сверстать его под Joomla 1.0.13. Пишите сроки и цену. Посмотреть исходник можно по ссылке: http://depositfiles.com/files/5138172 Закачал на файлообменник, так как файл весит больше 2Мб и поэтому на этот сайт не получилось закачать. Считаю что цена не более 10 баксов, а за 100 баксов я его и сам сверстаю.
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