Оптимизация под различные браузеры

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок161 просмотр

Сайт www.armsport.kz не во всех браузерах отображается "красиво". В основном "криво смотрится" в Эксплорере.

Нужно это исправить. Жду ваших предложений и стоимость услуг: [email protected]

17 лет назад
Nastya-os
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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