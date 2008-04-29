Нужно срочно решить очень маленькую, но досадную проблему с версткой: http://www.ingenium.su - при разрешении 1024х768 и ниже (просто уменьшайте окно своего браузера) левый ряд спецпредложений нарушается, а именно ...
Разработка темы для IPB 2.3.4
Требуется переработать скин оформления для IPB версии 2.3.4, как вариант переделать из версии 2.1.5, для версии 2.3.4
Срочно.
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