Разработка темы для IPB 2.3.4

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок196 просмотров

Требуется переработать скин оформления для IPB версии 2.3.4, как вариант переделать из версии 2.1.5, для версии 2.3.4

Срочно.

17 лет назад
tl_mys
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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