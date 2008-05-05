Добрый день! Мне требуется сверстать шаблон с PSD в HTML в кратчайшие сроки. Оставляем комментарии.
Верстка
Требуется верстка четырех макетов. Все макеты однотипные и отличаются только центральной частью.
Блочная кросcбраузерная верстка.
Макеты в формате psd
срок - 1-2 дня
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