PSD->HTML

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен35 заявок525 просмотров

Добрый день!

Мне требуется сверстать шаблон с PSD в HTML в кратчайшие сроки.

Оставляем комментарии.

HTML
17 лет назад
Host-MIR
Роман 
32 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

vvvizard
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель, все выполнил в срок и за маленькую цену, вполне доволен. Оценка: 10!
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Буду рад продолжить сотруднечество!

Заявки фрилансеров

vvvizard
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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