Срочно сверстать страницу

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Завершен17 заявок384 просмотра

Срочно нужен верстальщик, сверстать одну страницу. Очень простая, там скорее одни формы чем страница.

Валидарно. Цена: 15$.

17 лет назад
WebForYou
Site Order 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Kim_SPEC
37 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$25
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, своевременная оплата, и приятное общение

Заявки фрилансеров

Kim_SPEC
37 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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