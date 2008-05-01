Есть шаблон, его нужно адаптировать под сайт-визитку для фотостудии, если есть возможность добавление флеш, заплатим больше.
Решить простейшую проблему с версткой
Нужно срочно решить очень маленькую, но досадную проблему с версткой:
http://www.ingenium.su - при разрешении 1024х768 и ниже (просто уменьшайте окно своего браузера) левый ряд спецпредложений нарушается, а именно предложения следуют друг за другом не сразу, а с большими промежуткам (чем меньше разрешение, тем больше промежутки).
Мне проблема видится в том, что кнопка "В корзину" вылазит левее информации о товаре, под картинку, и не дает следующей позиции встать на свое место.
Итого нужно: поправить эту ситуацию, поставить кнопку корзины на свое законное место.
Жду в ICQ: 434837061 (P.S. Пожалуйста, оцените сразу, сможете Вы это сделать в течение 30-60 минут или нет. Будучи неуверенным, прошу не обращаться - нужно быстро и наверняка. Заранее спасибо.)
P.S.S. На WM только 73 рубля (и еще на Z-кошельке 0,71$), поэтому и бюджет рассчитывается отсюда =) Если Вы опытный и хороший верстальщик, буду рад долгосрочному сотрудничеству, т.к. в самое ближайшее время мне потребуется качественная верстка (с соответствующим бюджетом ;).
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