Решить простейшую проблему с версткой

Нужно срочно решить очень маленькую, но досадную проблему с версткой:

http://www.ingenium.su - при разрешении 1024х768 и ниже (просто уменьшайте окно своего браузера) левый ряд спецпредложений нарушается, а именно предложения следуют друг за другом не сразу, а с большими промежуткам (чем меньше разрешение, тем больше промежутки).

Мне проблема видится в том, что кнопка "В корзину" вылазит левее информации о товаре, под картинку, и не дает следующей позиции встать на свое место.

Итого нужно: поправить эту ситуацию, поставить кнопку корзины на свое законное место.

Жду в ICQ: 434837061 (P.S. Пожалуйста, оцените сразу, сможете Вы это сделать в течение 30-60 минут или нет. Будучи неуверенным, прошу не обращаться - нужно быстро и наверняка. Заранее спасибо.)

P.S.S. На WM только 73 рубля (и еще на Z-кошельке 0,71$), поэтому и бюджет рассчитывается отсюда =) Если Вы опытный и хороший верстальщик, буду рад долгосрочному сотрудничеству, т.к. в самое ближайшее время мне потребуется качественная верстка (с соответствующим бюджетом ;).