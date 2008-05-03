AJAX таблица с пейджингом

Сотрудничество с Ильей очень порадовало справедливые цены, честные сроки :) видно что человек работает с душой, а это качество настоящего профессионала :) все сделано в лучшем виде вообщем что сказать... очень доволен будем и дальше продолжать сотрудничество рекомендую!!!