AJAX таблица с пейджингом

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки204 просмотра

Доброе время суток!

Требуется на ajax или с использованием yui компонент для формирования таблички как во вложении

в качестве исходных данных xml

кол-во колонок, в зависимости от xml

Подробности при переписке

Цены... сроки...

Спасибо

P.S. писать сюда

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С уважением,

Сергей

AJAX
17 лет назад
skling
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$35
1 день
Сотрудничество с Ильей очень порадовало справедливые цены, честные сроки :) видно что человек работает с душой, а это качество настоящего профессионала :) все сделано в лучшем виде вообщем что сказать... очень доволен будем и дальше продолжать сотрудничество рекомендую!!!
Работать с Сергеем одно удовольствие. Четкое задание, огромная помощь в процессе разработки. Лояльность к срокам и своевременная оплата! Спасибо огромное за интересную работу и бесценный опыт!

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2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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