Прикрутить 1 страницу к Joomla

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок215 просмотров

Нужно настроить джумла и сверстать 1 стр. на площадке.

Страница состоит из: 2-х плашек, 3-х (1 лого и 2 фоновых) рисунков, 1-й таблицы, 1- ссылки. меняется только таблица.

Joomla
17 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dzmitry
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-3)
17 лет назад
$30
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно работать

Заявки фрилансеров

Dzmitry
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-3)
17 лет назад

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