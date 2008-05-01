Требуется переработать скин оформления для IPB версии 2.3.4, как вариант переделать из версии 2.1.5, для версии 2.3.4 Срочно.
Верстка сайта
Верстка сайта под Explorer, Opera, Mozilla Firefox и Safari. Обязательная неглючность во всех браузерах. Верстка простая, делать таблицами надо (не дивами), есть AJAX-форма одного типа на одной из страниц, а также вставка видео из RuTube. Необходимо ваше умение качественно сохранять фотографии при этом с небольшим весом.
Подробное техзадание после просмотра портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт17 лет назад
Сайт www.armsport.kz не во всех браузерах отображается "красиво". В основном "криво смотрится" в Эксплорере. Нужно это исправить. Жду ваших предложений и стоимость услуг: [email protected]HTML-верстка6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Нужно сверстать 2 страницы одного сайта. Исходники в .psd. Максимальный бюджет 30$. Оплата любым способом. Вертска нужна "резиновая". Таблицы или div - не важно.Завершен17 лет назад
- $5
Нужен верстальщик, или чел который сможет вставить 3 флешки в html файл плачу 5$ аська 346401369HTML-верстка1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Доброе время суток! Требуется на ajax или с использованием yui компонент для формирования таблички как во вложении в качестве исходных данных xml кол-во колонок, в зависимости от ...Завершен17 лет назад
Нужно срочно решить очень маленькую, но досадную проблему с версткой: http://www.ingenium.su - при разрешении 1024х768 и ниже (просто уменьшайте окно своего браузера) левый ряд спецпредложений нарушается, а именно ...Завершен17 лет назад
- $100
Есть шаблон, его нужно адаптировать под сайт-визитку для фотостудии, если есть возможность добавление флеш, заплатим больше.HTML-верстка25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется верстка четырех макетов. Все макеты однотипные и отличаются только центральной частью. Блочная кросcбраузерная верстка. Макеты в формате psd срок - 1-2 дня ...Завершен17 лет назад
- $50
Добрый день! Мне требуется сверстать шаблон с PSD в HTML в кратчайшие сроки. Оставляем комментарии.Завершен17 лет назад
Доделать сайт Необходимо доделать верстку сайта. Задание простое, для знающего исполнителя работы на 30-40 минут. Гонорар 150 рублей. Сроки 20 часов обращайтесь по skype: alikmmHTML-верстка7 заявокЗакрыт17 лет назад