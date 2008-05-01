Верстка сайта под Explorer, Opera, Mozilla Firefox и Safari. Обязательная неглючность во всех браузерах. Верстка простая, делать таблицами надо (не дивами), есть AJAX-форма одного типа на одной из страниц, а также вставка видео из RuTube. Необходимо ваше умение качественно сохранять фотографии при этом с небольшим весом.

Подробное техзадание после просмотра портфолио.