Сверстать страницу

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Завершен2 заявки169 просмотров

Сверстать страницу за символическую плату до 10 у.е.

файл тут - http://romvik.com.ua/Dis4_02.psd

17 лет назад
jamper
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

Cyrpheus
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Выполнено быстро и качественно
Было приятно работать. Человек знает что хочет. И всё объясняет если появляются вопросы по ходу дела.

Заявки фрилансеров

Cyrpheus
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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