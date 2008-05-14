Христианский проект

Срочно нужна верстка для христианского религиозного сайта.

Верстка должна быть табличная.

Верстка должна быть резиновая.

В дизайне часть шапки и низ дизайна сделан во флешь анимации.

Хочеться чтобы много не грузило.

Тот программист который пишет движок будит сам готовую верстку внедрять в движок поэтому требуется от верстальщика только верстка.

Заранее спасибо жду тех кто готов взяться за работу.