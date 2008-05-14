Требуется переработать скин оформления для IPB версии 2.3.4, как вариант переделать из версии 2.1.5, для версии 2.3.4 Срочно.
Христианский проект
Срочно нужна верстка для христианского религиозного сайта.
Верстка должна быть табличная.
Верстка должна быть резиновая.
В дизайне часть шапки и низ дизайна сделан во флешь анимации.
Хочеться чтобы много не грузило.
Тот программист который пишет движок будит сам готовую верстку внедрять в движок поэтому требуется от верстальщика только верстка.
Заранее спасибо жду тех кто готов взяться за работу.
Выбранный исполнитель
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