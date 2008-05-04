Html-шаблон письма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок358 просмотров

Нужно сделать html-шаблон письма.

Требование: мин. размер. В стиле сайта. Желательно за отзыв. Спасибо.

HTML
17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

bakunia
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Сделал очень красивое письмо. Спасибо большое :) Обязательно будем еще сотрудничать. Рекоммендую.

Заявки фрилансеров

bakunia
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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