Поправить верстку

Требуется переработать скин оформления для IPB версии 2.3.4, как вариант переделать из версии 2.1.5, для версии 2.3.4 Срочно.
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