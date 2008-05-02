Итегрировать дизайн в движок

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок279 просмотров

Здравствуйте.

Имеется готовый дизайн разработанный для системы дистанционного обучения "CLIX". Система написана на JAVA и PHP вс е необходимые исходники имеются. Нужно натянуть готовый дизайн на готовый движок , так же проверстать дизайн, по всем стандартам, тоесть: сделать его резиновым, чтобы под все браузеры и все разрешение монитора смотрелся одинаково. Сроки 5-7 дней. Подробнее обьясню при контатке. Желательно опыт работы с подобными системами.

JavaPHP
17 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
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Был
2 года назад
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Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад
$180
4 дня

Заявки фрилансеров

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад

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