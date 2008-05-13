Резиновая вёрстка дивами

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок253 просмотра

Нужно прорезать страницу

Пояснение к макету

Лучше всего отделить хеадер, контент, футер

Розовая часть не может быть багроундом, там могут меняться графические элементы

Желтая часть это область контента (2 колонки правая фиксированая, должна быть отделена от остального контента)

Зелёная часть это область заголовка, заголовок сожет быть большой

Шаблоны состоят из верхнего шаблона, и нижнего и контента между ними

Небольшие изменения в дизайне возможны. но их надо согласовывать

Интересуют сроки и цена

Преимущество будет отдаваться людям с отзывами по соответствующим проектам, лучше всего из Киева

17 лет назад
Crazy_Serg
50 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад
$50
Всем доволен, Человек учёл все мои пожелания и замечания, Всё сделал в заявленные сроки Оперативно исправлял увиденные недочёты
В общении очень приятен, и компетентен в своем деле! Оплату произвел еще до сдачи верстки! С удовольствием поработал бы еще! Спасибо!

Заявки фрилансеров

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад

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