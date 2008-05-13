Есть сайт знакомств надо сверстать 2 (два) дизайна - дневной и ночной! Переключаются по времени суток! На каждой ГЛАВНОЙ странице много объектов типа лучшие фото, лучшие статьи, радио, лучшее видео и т.д. их много! ...
Резиновая вёрстка дивами
Нужно прорезать страницу
Пояснение к макету
Лучше всего отделить хеадер, контент, футер
Розовая часть не может быть багроундом, там могут меняться графические элементы
Желтая часть это область контента (2 колонки правая фиксированая, должна быть отделена от остального контента)
Зелёная часть это область заголовка, заголовок сожет быть большой
Шаблоны состоят из верхнего шаблона, и нижнего и контента между ними
Небольшие изменения в дизайне возможны. но их надо согласовывать
Интересуют сроки и цена
Преимущество будет отдаваться людям с отзывами по соответствующим проектам, лучше всего из Киева
Выбранный исполнитель
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