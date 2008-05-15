Текст задания в аттаче. Пожалуйста, в комментариях или в личные сообщения отправляйте только 1. Сроки 2. Сумму желаемой оплаты 3. Контакты
Переделать вёрстку в шаблон под joomla
Есть готовая вёрстка не под joomla. Необходимо сделать её под joomla, т. е.
1. Изменить соответствующим образом индексный файл.
2. Внести соотвествующие изменения в css
3. Написать templateDetails.xml
Указывайте, пожалуйста, в предложении цену. Оплата через Yandex.Деньги.
В связи с поступающими вопросами отвечаю.
Одна страница: новостная лента, одно меню, бегущая строка + страница вывода результатов поиска и всё.
Выбранный исполнитель
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