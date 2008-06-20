Верстка шаблона для Joomla

Есть нарисованный дизайн сайта в виде картинки PSD (для главной и для внутренней страниц). Нужно из этого сделать шаблон для Joomla. Возможно для реализации потребуется знание аякс и ява скрипт. Сроки реализации 7 дней. В случае досрочной сдачи проекта за 5 суток - бонус