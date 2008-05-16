Доработать сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок303 просмотра

_http://vorota-gut.spb.ru/

его необходимо доработать.

Тех.задание в архиве - файл T_Z.txt

бюджет до 15 у.е.

в предложение к проекту обязательно указывать стоимость работ. В личку не писать!

17 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранные исполнители

Tymvie
Sh 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, все четко и понятно объяснил. Приятно было сотрудничать, рекомендую!
ingenius
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Tymvie
Sh 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
ingenius
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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