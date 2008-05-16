Доработать сайт

Имеется PSDшный исходник шаблона. Требуется сверстать его под Joomla 1.0.13. Пишите сроки и цену. Посмотреть исходник можно по ссылке: http://depositfiles.com/files/5138172 Закачал на файлообменник, так как файл весит больше 2Мб и ...