Натянуть на Wordpress

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка185 просмотров

Нужно натянуть готовый сайт http://mistermedia.ru/ на wordpress. Сроки: 2 дня.

WordPress
17 лет назад
RomikRemind
Матусевич 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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