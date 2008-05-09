Нужна помощь в доработке сайта на Joomla. Тестовая версия находится здесь: http://kozhukhovsky.ru/kon/
Сверстать простое popup меню
Нужно сверстать простое popup меню
item - пункт меню
item1, item2, item3 - подпункты.
1) item -> item1, item2, item3
2) item -> - button
3) item - button
4) item -> item1, item2, item3
html, к которому делать привязку в аттаче.
ВАЖНО: нужно, чтоб попап открывался ВВЕРХ!
работы где- то на 2 часа.
чтобы во всех браузерах одинаково.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Надо 3 верстки: 1. Серьезный макет для профи. 2. Простая но на дивах. 3. Есть не то что макет, а набор CSS стилей, и все уже сверстано, надо просто корректно собрать и ...Завершен17 лет назад
- Завершен17 лет назад
Все подробности при личной переписки. Стучите 463525222.Завершен17 лет назад
- $15
Сверстать из PSD в хтмл главную страницу сайта. Дивами, без таблиц. Скрин в аттаче.Завершен17 лет назад
- $25
Нужно натянуть готовый сайт http://mistermedia.ru/ на wordpress. Сроки: 2 дня.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $5
Нужно решение, пример страницы, на которой текст показывался бы встроенным шрифтом, тем который я дам, формат шрифта соответственно .eot (кто сталкивался с такой задачкой - знает). Как проверяю - ...Завершен17 лет назад
Верстка требуется строго на дивах вертска должна буквально пиксел-в-пиксел совпадать во всех 4-х броузерах =) вот шрифты: http://makeitall.ru/mte/fonts.rar вот еще макет http://makeitall.ru/mte/dizign_31.rar Кто возьмется. СРАЗУ ПИШУ ПО ОПЛАТЕ ПРЕДОПЛАТ ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Требуется сверстать главную страницу сайта из готового PSD макета, верстка табличная с использованием CSS, резиновая, кросбраузерная.Завершен17 лет назад
- $100
Есть нарисованный дизайн сайта в виде картинки PSD (для главной и для внутренней страниц). Нужно из этого сделать шаблон для Joomla. Возможно для реализации потребуется знание аякс и ява скрипт. Сроки реализации 7 дней. В ...Завершен17 лет назад