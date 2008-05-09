Сверстать простое popup меню

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки151 просмотр

Нужно сверстать простое popup меню

item - пункт меню

item1, item2, item3 - подпункты.

1) item -> item1, item2, item3

2) item -> - button

3) item - button

4) item -> item1, item2, item3

html, к которому делать привязку в аттаче.

ВАЖНО: нужно, чтоб попап открывался ВВЕРХ!

работы где- то на 2 часа.

чтобы во всех браузерах одинаково.

HTML
17 лет назад
horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад
$10
Сергей сделал великолепный меню! Спасибо!

Заявки фрилансеров

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад