Сверстать из PSD в хтмл главную страницу сайта. Дивами, без таблиц. Скрин в аттаче.
Требуется сверстать сайт
Все подробности при личной переписки. Стучите 463525222.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $25
Нужно натянуть готовый сайт http://mistermedia.ru/ на wordpress. Сроки: 2 дня.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $5
Нужно решение, пример страницы, на которой текст показывался бы встроенным шрифтом, тем который я дам, формат шрифта соответственно .eot (кто сталкивался с такой задачкой - знает). Как проверяю - ...Завершен17 лет назад
Верстка требуется строго на дивах вертска должна буквально пиксел-в-пиксел совпадать во всех 4-х броузерах =) вот шрифты: http://makeitall.ru/mte/fonts.rar вот еще макет http://makeitall.ru/mte/dizign_31.rar Кто возьмется. СРАЗУ ПИШУ ПО ОПЛАТЕ ПРЕДОПЛАТ ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Требуется сверстать главную страницу сайта из готового PSD макета, верстка табличная с использованием CSS, резиновая, кросбраузерная.Завершен17 лет назад
- $100
Есть нарисованный дизайн сайта в виде картинки PSD (для главной и для внутренней страниц). Нужно из этого сделать шаблон для Joomla. Возможно для реализации потребуется знание аякс и ява скрипт. Сроки реализации 7 дней. В ...Завершен17 лет назад
- $15
_http://vorota-gut.spb.ru/ его необходимо доработать. Тех.задание в архиве - файл T_Z.txt бюджет до 15 у.е. в предложение к проекту обязательно указывать стоимость работ. В личку не писать!HTML-верстка2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $20
Нужна аккуратная верстка на div'ax в аккуратным css файлом (чтоб параметры стиля были прописаны не в 1 строку) валидный по w3c наличие портфолио обязательно ! оплата только в WMZЗавершен17 лет назад
Нужно прорезать страницу Пояснение к макету Лучше всего отделить хеадер, контент, футер Розовая часть не может быть багроундом, там могут меняться графические элементы Желтая часть это область контента (2 колонки правая ...Завершен17 лет назад
Есть готовая вёрстка не под joomla. Необходимо сделать её под joomla, т. е. 1. Изменить соответствующим образом индексный файл. 2. Внести соотвествующие изменения в css 3. Написать templateDetails.xml Указывайте, пожалуйста, в ...Завершен17 лет назад