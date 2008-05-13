Серьезная верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок361 просмотр

Надо 3 верстки:

1. Серьезный макет для профи.

2. Простая но на дивах.

3. Есть не то что макет, а набор CSS стилей, и все уже сверстано, надо просто корректно собрать и сделать кроссерным (троица).

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все - кроссерные, валидные

CSS
17 лет назад
Ankor
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

speedy
44 года
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$40
Оперативно, кроссбраузерно, профессионально. отличная работа!
Отличная постановка задачи. Человек точно знает что он хочет видеть. Тем более вовремя оплачивает, без задержек. Ну и с ним просто приятно общаться! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

speedy
44 года
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад