Портфолио
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
14 лет назад
Ответственный, приятный в общении человек. Работу выполнил качественно, быстро и аккуратно. Результатом я доволен. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень адекватный и положительный заказчик. Оплату произвел раньше чем я сдал исходники. Четко ставит задачу и так же четко обозначает свою точку зрения. Дает вполне разумную свободу в дизайне, что немаловажно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$300
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Андрею. Очень доволен работой! Получил великолепный продуманный дизайн, не было никаких проблем со сроками, все очень профессионально. Обязательно обращусь еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень и очень адекватный заказчик. Не побоялся пойти на эксперимент и в итоге остался доволен. И главное с оплатой никаких проблем. Рекомендую! Но надеюсь обращаться будет только ко мне :)
$300
10 баллов
15 лет назад
Я довольно долго искал дизайнера, способного реализовать мой проект. Выбрал Андрея - и не ошибся. Андрей профессионально подошел к решению посталенной задачи. Он не просто работал по ТЗ, а проникся задумкой и сделал намного лучьше, чем ожидалось. Все было выполнено действительно "на высоком уровне" (как он изначально заявил в заявке на проект). С Андреем легко общаться. Держали связь через skype (чат), всегда был online. Я был довольно дотошным заказчиком, уделяя внимание мелочам. Но Андрей все быстро и четко переделывал под мои запросы. Всем рекомендую. Сам обязательно буду за дизайном обращатся только к Андрею. Проект: Reikanen. Интернет-магазин по продаже автозапчастей. В скором будущем смотрите на www.reikanen.ru
Ответный отзыв
Очень приятный в общении и адекватный человек. Обладает незаменимым качеством четко ставить задачу. Отлично реагирует на обоснованные предлагаемые изменения или модификации. Ну и просто добрый, отзывчивый человек. Очень надеюсь на повторное сотрудничество!
$250
10 баллов
15 лет назад
Андрей с самого начала сотрудничества положительно реагировал на все запросы и поправки, которые нужно было сделать. Заказчик был тяжелым клиентом, потому как в очень многих случаях сам не знал чего хотел. Но исполнитель (Андрей) кроме своего терпения так же помогал находить и потом внедрять решения. Таким образом в сжатые сроки был сделан и сдан сайт menswear.com.ua с ХостЦМС. PHP + MySQL + Jquery Так же интегрирована система приема платежей Интеркасса. Исполнитель сделал работу на 5+ за что ему респект и уважуха. Однозначно рекомендую и надеюсь на сотрудничество в будущем!
$90
10 баллов
16 лет назад
Работой доволен! Кроссбраузерная верстка работает на FireFox; Opera, IE, Maxthon
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко знает чего хочет, чего и требует. Приятный в общении. Оплата вовремя. Доволен работой с ним. Рекомендую!
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5 отзывов
от $600
от 10 дней
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