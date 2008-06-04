speedy

Андрей Лукьянов speedy

 
43 годаУкраина/Киев
19 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
mbizo
28 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
$300
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта, только Киев
Ответственный, приятный в общении человек. Работу выполнил качественно, быстро и аккуратно. Результатом я доволен. Будем продолжать сотрудничество.
Очень адекватный и положительный заказчик. Оплату произвел раньше чем я сдал исходники. Четко ставит задачу и так же четко обозначает свою точку зрения. Дает вполне разумную свободу в дизайне, что немаловажно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Shumar_Oleg
Олег Шумар 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Дизайн для веб-студии
Спасибо Андрею. Очень доволен работой! Получил великолепный продуманный дизайн, не было никаких проблем со сроками, все очень профессионально. Обязательно обращусь еще. Рекомендую!
Очень и очень адекватный заказчик. Не побоялся пойти на эксперимент и в итоге остался доволен. И главное с оплатой никаких проблем. Рекомендую! Но надеюсь обращаться будет только ко мне :)
Ответный отзыв
haunt
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта и логотипа
Я довольно долго искал дизайнера, способного реализовать мой проект. Выбрал Андрея - и не ошибся. Андрей профессионально подошел к решению посталенной задачи. Он не просто работал по ТЗ, а проникся задумкой и сделал намного лучьше, чем ожидалось. Все было выполнено действительно "на высоком уровне" (как он изначально заявил в заявке на проект). С Андреем легко общаться. Держали связь через skype (чат), всегда был online. Я был довольно дотошным заказчиком, уделяя внимание мелочам. Но Андрей все быстро и четко переделывал под мои запросы. Всем рекомендую. Сам обязательно буду за дизайном обращатся только к Андрею. Проект: Reikanen. Интернет-магазин по продаже автозапчастей. В скором будущем смотрите на www.reikanen.ru
Очень приятный в общении и адекватный человек. Обладает незаменимым качеством четко ставить задачу. Отлично реагирует на обоснованные предлагаемые изменения или модификации. Ну и просто добрый, отзывчивый человек. Очень надеюсь на повторное сотрудничество!
Ответный отзыв
menswear
Wear Mens 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$250
10 баллов
15 лет назад
Создание и-магазина
Андрей с самого начала сотрудничества положительно реагировал на все запросы и поправки, которые нужно было сделать. Заказчик был тяжелым клиентом, потому как в очень многих случаях сам не знал чего хотел. Но исполнитель (Андрей) кроме своего терпения так же помогал находить и потом внедрять решения. Таким образом в сжатые сроки был сделан и сдан сайт menswear.com.ua с ХостЦМС. PHP + MySQL + Jquery Так же интегрирована система приема платежей Интеркасса. Исполнитель сделал работу на 5+ за что ему респект и уважуха. Однозначно рекомендую и надеюсь на сотрудничество в будущем!
id314
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
$90
10 баллов
16 лет назад
Редизайн сайта + Правка верстки
Работой доволен! Кроссбраузерная верстка работает на FireFox; Opera, IE, Maxthon
Отличный заказчик. Четко знает чего хочет, чего и требует. Приятный в общении. Оплата вовремя. Доволен работой с ним. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $600
от 10 дней
нет рейтинга