Редизайн сайта + Правка верстки

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок266 просмотров

Есть работающий интернет сайт.

1. Требуется внести ряд изменений в текущий дизайн

2. Сделать дизайн «Резиновым»

3. Выполнить кроссбраузерную верстку (FireFox; Opera, IE )

17 лет назад
id314
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

speedy
44 года
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$90
Работой доволен! Кроссбраузерная верстка работает на FireFox; Opera, IE, Maxthon
Отличный заказчик. Четко знает чего хочет, чего и требует. Приятный в общении. Оплата вовремя. Доволен работой с ним. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

speedy
44 года
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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