ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ДО САМОГО КОНЦА!!! СПАСИБО!!! Предварительное рассмотрение макетов главной страницы: 23.05.08 Срок выполнения задания: 25.05.08 Deadline: 26.05.08 Стоимость: 12 ...
Дизайн информационного сайта
Добрый день, необходимо реализовать дизайн информационного сайта. Специфика - очки, линзы, вообщем все что связанно с оптическим миром.
Оплата частями по принятым блокам, возможны другие схемы.
В приложение ТЗ.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $400
Нужен редизайн сайта электронной библиотечки (электронные книги по истории) - mnib.malorus.org Функциональность и навигация меняться не будет. Все блоки должны быть переняты (не обязательно в нынешнем виде). Здоровое использование рисунков и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Требуется дизайн для сайта на koobi. Существует изначальный фирменный стиль. Нужно Отредактировать шапку сайта, общий дизайн ( шаблон кодом). Все действия выполняются на Вашем сайте. Затем Вы демонстрируете результат. После этого вносится предоплата. ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта. Назначение сайта - сервис по возврату долгов в системе webmoney. Я первый раз на weblancer поэтому не знаю сколько это будет стоить пишите Ваши предложения. координаты - ICQ ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо сверстать один макет на div чтобы не разьезжалось, чтобы в броузерах IE 6-7 , FF , opera и safari смотрелось примерно одинаково предоставлю макет PSD СВЕРСТАННЫЙ ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Тз: Есть магазин по продаже игровой валюты в одной игре. Дизайн выполнен под эту игру... Но мы хотим расширяться , сменить имя и нам нужно окуратненько переделать шаблончик. Тема шаблона должна ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть сайт http://zhilcom.com/ необходима содрать дизайн в ноль и портировать под джумлу. 1) Растягиваться всё должно как в оригинале ( при разных разрешениях ) и видеться соответственно в разных браузерах 2) ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
Доброе время суток! Есть страничка (скриншот пришлю понравившемуся исполнителю), необходимо ее редизайнить сделать ее более user friendly и покрасивше если коротко, то хедер менюшка из ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создание сайта по концептуальному ТЗ. основная задача - эффектная подача картинок (работ, портфолио) владение флеш обязательно. Проживание Москва и МОДизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна качественная шапка для сайта carnetwork.ruДизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад