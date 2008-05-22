Редизайн сайта электронной библиотечки

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок355 просмотров

Нужен редизайн сайта электронной библиотечки (электронные книги по истории) - mnib.malorus.org

Функциональность и навигация меняться не будет. Все блоки должны быть переняты (не обязательно в нынешнем виде).

Здоровое использование рисунков и скриптов, хорошая юзабилити и солидный внешний вид. Поиск и обработка изображений по теме сайта, разработка макета (psd), html страниц-образцов и design manual (описание параметров, использованных решений, размеров, цветов и пр. элементов дизайна).

Исполнитель предпочтительно с Украины или в Москве.

HTML
17 лет назад
malorus
Андрей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
17 лет назад
$400
10 дней

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
17 лет назад

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