Натянуть дизайн на joomla

Есть сайт http://zhilcom.com/ необходима содрать дизайн в ноль и портировать под джумлу.

1) Растягиваться всё должно как в оригинале ( при разных разрешениях ) и видеться соответственно в разных браузерах

2) центрирование по центру ( как в оригинале)

3) Пункты проектирование, согласование и ремонт выводить тремя модулями

4) ну поиск сделать то справа сверху нужно .... ( как в оригинале

5) Всё остальное как можно более приближено к оригиналу .... ну а там смотри что как лучше

Ребят нужен человек .... который сделает а то зае.... ушлёпки которые берутся и не хрена итоге не делают.

Заказ подобных много так что если сделано будет хорошо возможна удалённая работа на постоянной основе ( оплата сделка)