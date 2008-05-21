Натянуть дизайн на joomla

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок165 просмотров

Есть сайт http://zhilcom.com/ необходима содрать дизайн в ноль и портировать под джумлу.

1) Растягиваться всё должно как в оригинале ( при разных разрешениях ) и видеться соответственно в разных браузерах

2) центрирование по центру ( как в оригинале)

3) Пункты проектирование, согласование и ремонт выводить тремя модулями

4) ну поиск сделать то справа сверху нужно .... ( как в оригинале

5) Всё остальное как можно более приближено к оригиналу .... ну а там смотри что как лучше

Ребят нужен человек .... который сделает а то зае.... ушлёпки которые берутся и не хрена итоге не делают.

Заказ подобных много так что если сделано будет хорошо возможна удалённая работа на постоянной основе ( оплата сделка)

Joomla
17 лет назад
pepbbs
Юрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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