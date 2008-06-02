Дизайн главной страницы (переделка)

Есть некий макет дизайна сайта (который нравится заказчику).

И есть схема главной страницы (которая должна быть).

Вам нужно взять макет и переделать его согласно схемы: поменять цветовую гамму, логотип, баннер, изменить меню, убрать/добавить элементы.... Что переделывать будет указано конкретно.

По сути, чисто техническая переделка диза "под клиента".

Макет и список переделок вышлю выбранному исполнителю.

Если есть вопросы - на мыло [email protected]

Жду предлложений с ЦЕНАМИ.

P.S. Сори, что все так туманно. :-)