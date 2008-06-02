Дизайн главной страницы (переделка)

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  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки242 просмотра

Есть некий макет дизайна сайта (который нравится заказчику).

И есть схема главной страницы (которая должна быть).

Вам нужно взять макет и переделать его согласно схемы: поменять цветовую гамму, логотип, баннер, изменить меню, убрать/добавить элементы.... Что переделывать будет указано конкретно.

По сути, чисто техническая переделка диза "под клиента".

Макет и список переделок вышлю выбранному исполнителю.

Если есть вопросы - на мыло [email protected]

Жду предлложений с ЦЕНАМИ.

P.S. Сори, что все так туманно. :-)

17 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

apokrif
45 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
Доволен. Сделано оперативно и точно по ТЗ.

Заявки фрилансеров

apokrif
45 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

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