Требуется адаптировать готовый шаблон дизайна на движок shop script free.
Улучшить дизайн не прибавляя в весе
Требуется улучшить дизайн сайта по возможности сделать ещё легче. Сайт - Казино Рулетка: http://ryletka.ru Приветствуется минимализм во всём. Изменение всех баннеров игр до размера 120Х60, вообщем предлагайте цену и портфолио.
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