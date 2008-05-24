Требуется адаптировать готовый шаблон дизайна на движок shop script free.
Дизайн сайта конкурса красоты
Требуется дизайн для сайта конкурса красоты. Срок до 3 дней.
Пример того что нужно (по структуре! не по дизайну..): miss.finmir.ru
Цены? Сроки? Примеры похожих работ?
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Разработка туристических сайтов с каталогом стран и отелей. Подключение к внешним ресурсам для скачки туров. Цены от 100 000 руб. Пример www.alphatour.by связь через cкайп Abiatec1 по тел 8 916 311 00 08. ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
- Закрыт17 лет назад
Требуется изготовление дизайна для сайтов, интернет-магазинов.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
От дизайнера требуется переработать сущействующий дизайн страниц. Разработать дизайн элементов (кнопок, таблиц и т.п). Нужен нормальный, строгий дизайн. Четкие требования будут определены непосредственно с исполнителем. От вас - ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется дизайнер и веб-верстальщик для создания сайта (продажа авиабилетов). Необходимо что-то запоминающее, креативное, НЕ ШАБЛОНЫ. Просьба высылать свое портфолио, а также указывать свои тарифы на 1.дизайн сайта и 2. дизайн+верстка. Мой мэйл: [email protected]Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
ВНИМАНИЕ!!! РАССМАТРИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ЗАЯВКИ С УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ УСЛУГ!!! Есть серьезный сайт и концепт его нового дизайна. Однако не хватает шапки, которая хорошо бы вписалась в этот концепт. Требуется хороший дизайнер для разработки ...Закрыт17 лет назад
Требуется сделать редизайн сайта. А именно нарисвать и сверстать. Дизайн не сложный, типичная страничка (о компании, каталог, новости и т.д.). Сроки до месяца. Обоснованный торг уместен. Просьба оставлять свои цены, сроки ...Завершен17 лет назад
- $300
1. нужен дизайн под сайт продающий компоненты под ноутбуки (зарядные устройства, батареи, шнуры etc.) 2. сайт на движке CRE Loaded (клон OSCommerce) - нужно нарезать скин под него и отдать мне готовый (конечно ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Требуется сделать редизайн сайта. А именно нарисвать, сверстать и внедрить в движок битрикса. Дизайн не сложный, а конкретно для примера http://www.alfabank.ru/ . В таких же красках и примерно в такой же верстке. Аванс ...Закрыт17 лет назад