Дизайн сайта конкурса красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок278 просмотров

Требуется дизайн для сайта конкурса красоты. Срок до 3 дней.

Пример того что нужно (по структуре! не по дизайну..): miss.finmir.ru

Цены? Сроки? Примеры похожих работ?

17 лет назад
softpop
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

ar4ebald
Артур 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$200
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
$120
4 дня
Работа выполнялась быстро и с учетом всех наших требований. Спасибо.
Отличный заказчик! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

ar4ebald
Артур 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад

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