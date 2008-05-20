Редизайн

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок163 просмотра

Требуется сделать редизайн сайта. А именно нарисвать, сверстать и внедрить в движок битрикса.

Дизайн не сложный, а конкретно для примера http://www.alfabank.ru/ . В таких же красках и примерно в такой же верстке.

Аванс рассматривается только по безопасной сделке!

Срок не более месяца.

Обоснованный торг уместен

Просьба оставлять свои цены. Без цен рассматривать предложения невозможно.

17 лет назад
jastin
Никита 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад
$180

Заявки фрилансеров

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад

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