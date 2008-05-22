Дизайн каталога цифровой техники

Леонид мастерски все сделал, в срок. Мне особенно понравился подход этого человека, сам описывает, что и как будет или как сделать, дает варианты и их описания, разбирается значении цветов и их влияния, что говорит о профессионализме, при том что тз в принципе не было все схватил на лету, именно такого человека я и искал. Адекватен и вежлив, остается сотрудничать по дизайну только с ним. Спасибо!