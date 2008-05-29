Лого+редизайн

Необходимо:

1. Сделать лого для магазина evelene.com. Лого должно быть без излишних наворотов, должно хорошо смотреться как на сайте, так и печатном виде.

2. Сделать шапку + видоизменить шаблон дизайна. Пример: www.aquaoro.com.

Магазин работает на Shop-Script, поэтому шаблон должен быть на Smarty.