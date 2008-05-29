Лого+редизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок275 просмотров

Необходимо:

1. Сделать лого для магазина evelene.com. Лого должно быть без излишних наворотов, должно хорошо смотреться как на сайте, так и печатном виде.

2. Сделать шапку + видоизменить шаблон дизайна. Пример: www.aquaoro.com.

Магазин работает на Shop-Script, поэтому шаблон должен быть на Smarty.

17 лет назад
olliz79
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Blink-182
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший Заказчик!Проплатил все вовремя!Хорошо описал задачу!Было все понятно что и где как поменять...как будет сматреться!приятно было сотрудничать!Если что то будет заказывать то рекомендую всем поработать с ним!(И я тоже буду стараться ^_^)

Заявки фрилансеров

Blink-182
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад

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