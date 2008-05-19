Шапка сайта, форума, баннер

# 1 — $

1. Необходимо нарисовать красивую, стильную, легкую (по весу) шапку для сайта www.priorovod.ru

Это форум автомобильного клуба Лада Приора. Шапку нужно делать под экранное разрешение 1024 пикселей и выше, т.е. где-то 900-950 пикселей в ширину на 180 в высоту. Конечно же, чтобы тянулась.

Под шапкой должна быть красивая навигация (картинки? текст?)

2. По мотивам шапки для форуме, необходимо разработать заставку для информационного сайта Лада Приора Клуб - www.ladapriora.ru по центру экрана, 900 на 500 примерно.

3. Разработка баннеров. 468 на 60 пикселей. Флэш и гиф.

Цвета нужно использовать форума www.priorovod.ru Логотип приложил, его тоже надо разукрасить и использовать в шапке.

Связь ТОЛЬКО по электронной почте: [email protected]

Все нужно сделать очень быстро! Это конкурс!