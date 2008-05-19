Редизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок266 просмотров

Требуется небольшой редизайн сайта. Шапка и пару иконок.

Надо сделать все быстро и четко.

Кто заинтересуется - стучитесь в асю.

17 лет назад
eric
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров